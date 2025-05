Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Clubhauseröffnung des "Bandidos-MC" in Cuxhaven-Franzenburg - Verstärkte Polizeipräsenz und Verkehrskontrollen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Wochenende wird in Cuxhaven-Franzenburg eine Clubhauseröffnung des "Bandidos MC" stattfinden.

Wir werden hier als Polizeiinspektion Cuxhaven mit Unterstützung von Einsatzkräften anderer Dienststellen verstärkt im Einsatz sein. Es wird dazu vermehrte Verkehrskontrollen- und maßnahmen geben. Hierbei wird versucht die Einschränkungen für Anwohnende sowie andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmende so gering wie möglich zu halten.

Da diese Veranstaltung für großes Aufsehen in der Bevölkerung sorgt, in Teilen auch zu Verunsicherung führt, anbei eine Auskunft des Einsatzleiters: "Wir sind am Wochenende mit verstärkter Polizeipräsenz im Einsatz und werden intensive Kontrollen durchführen. Wir werden hierbei keinerlei Machtdemonstrationen oder strafbares Verhalten tolerieren und entsprechend konsequent dagegen vorgehen. Des Weiteren werden wir auch andere Aktivitäten im gesamten Stadtgebiet, z.B. von anderen Motorradclubs, genauestens im Auge behalten und bei Bedarf ebenso konsequent einschreiten" so Bastian Schwarzat, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Cuxhaven."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell