POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Misselwarden. Am gestrigen Donnerstag (15.05.2025) kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad.

Eine 32-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste befuhr mit ihrem PKW Opel die Straße "An der Kreisstraße" in Richtung Wremen und beabsichtigte dort nach links auf eine Hofeinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah diese eine bereits im Überholvorgang befindliche 33-jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, auf ihrem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem die 33-jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Diese wurde einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

