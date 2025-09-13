Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden-Rötenberg - Lkr. Rottweil) Motorradfahrer nach Kollision mit Lkw schwer verletzt (13.09.2025)

Aichhalden-Rötenberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 422 zw. Rötenberg und Rötenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Am Ortsausgang Rötenberg in Richtung Röthenbach kam ein 38-jähriger Motorradfahrer auf gerader Strecke aus bislang noch unbekannten Gründen mit seiner Maschine ins Schlingern und anschließend zu Fall. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und rutschte in einen entgegenkommenden Kleinlaster. Vom Kleinlaster wurde er hierbei überrollt. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden. Die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil übernahm die weiteren Unfallermittlungen, für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 17 Uhr voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000.- EUR

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell