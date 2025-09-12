Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Unbekannte brechen in Büroräume ein (12.09.2025)

Oberndorf (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in Büroräume eines Unternehmens für Messtechnik in der Neckarstraße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten mehrere Büros und entwendeten technische Geräte sowie Bargeld in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neckarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell