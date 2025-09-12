POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Unbekannte brechen in Büroräume ein (12.09.2025)
Oberndorf (ots)
Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in Büroräume eines Unternehmens für Messtechnik in der Neckarstraße eingebrochen.
Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten mehrere Büros und entwendeten technische Geräte sowie Bargeld in vierstelliger Höhe.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neckarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell