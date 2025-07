Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sicherstellung eines PKW-Anhängers mit entwendetem Kennzeichen

Oppenheim (ots)

Am 26.06.2025 gegen 12.30 Uhr konnte eine Streife der Polizeiinspektion Oppenheim auf einem Discounterparkplatz in Oppenheim einen PKW-Anhänger der Marke Stema feststellen. An diesem Fahrzeug war ein entwendetes Fahrzeugkennzeichen angebracht. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Anhänger im Originalzustand silber ist, nun aber schwarz lackiert worden ist.

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet um Zeugenhinweise, ob der Nutzer des Anhängers bekannt ist. Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell