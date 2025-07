POL-PIOPP: Diebstahl eines Motorrollers und Festnahme durch Polizeibeamte auf dem Weg zum Dienst

Oppenheim, In den Weingärten/Am Viehweg (ots) - Am Pfingstwochenende 06.06. - 08.06.2025 kam es tagsüber an der öffentlichen Sitzbank im Bereich In den Weingärten / Am Viehweg, in der Nähe der Landskrongalerie Oppenheim zu einem Raub. Einem ca. 9-10 jährigen Mädchen wurden durch einen männlichen Täter, unter Vorhalt eines Messers, Süßigkeiten und ein Buch entwendet. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder ...

mehr