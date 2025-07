Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Nierstein / Dienheim (ots)

Freitag, 18.07.2025 01:00 - 04:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu mehreren Diebstählen aus verschiedenen Fahrzeugen. Betroffen waren Fahrzeuge, die in Dienheim und Nierstein an der Straße oder in Grundstückseinfahrten geparkt waren.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich offenbar bei nicht verschlossenen Fahrzeugen Zugang zum Inneren und durchwühlte hier den Innenraum. Dabei wurden nach aktuellem Ermittlungsstand kleinere Summen Bargeld entwendet.

Die Polizei rät: Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug nach Verlassen ordnungsgemäß verschlossen ist und belassen Sie keine Wertgegenstände darin.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell