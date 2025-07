Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 10-jähriges Mädchen beraubt

Oppenheim, In den Weingärten/Am Viehweg (ots)

Am Pfingstwochenende 06.06. - 08.06.2025 kam es tagsüber an der öffentlichen Sitzbank im Bereich In den Weingärten / Am Viehweg, in der Nähe der Landskrongalerie Oppenheim zu einem Raub. Einem ca. 9-10 jährigen Mädchen wurden durch einen männlichen Täter, unter Vorhalt eines Messers, Süßigkeiten und ein Buch entwendet. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise, auch zu dem Mädchen, geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim, Tel.: 06133-9330, zu melden.

