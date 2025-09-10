Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kollision im Begegnungsverkehr - ein Schwerverletzter

Siegburg (ots)

Am Dienstagabend (09. September) ereignete sich auf der Bundesstraße 56 (B56) in Siegburg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 19:00 Uhr war ein 26-jähriger Lohmarer mit seinem Seat auf der B56 aus Richtung Siegburg-Stallberg kommend in Fahrtrichtung Lohmar-Heide unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 26-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-jähriger Troisdorfer mit seinem Opel in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 51-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend geriet er zurück auf die Fahrbahn, in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Seat des Lohmarers zusammen. Der Opel kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stillstand.

Während die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden, erlitt der Beifahrer im Seat schwere Verletzungen. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurden die beiden 26-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige verzichtete auf eine klinische Behandlung und kündigte an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Troisdorfers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die eingesetzten Polizisten ordneten eine Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer von rund zwei Stunden war die B56 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Re)

