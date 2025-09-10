Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Imbiss und Restaurant - Polizei bittet um Hinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Montag (08. September) auf Dienstag (09. September) kam es in Sankt Augustin zu zwei Geschäftseinbrüchen.

Zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Imbisses an der Einsteinstraße auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten daraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte zudem in ein Restaurant an der Südstraße ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flohen die Täter ohne Beute.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell