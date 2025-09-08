Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin durch falschen Bankmitarbeiter betrogen - Polizei bittet um Hinweise

Windeck (ots)

Am Freitag (05. September) wurde eine Seniorin aus Windeck Opfer eines Trickbetrugs.

Gegen 12:30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Er behauptete, dass Unbekannte versucht hätten, Geld von ihrem Konto abzubuchen. Um weitere "Betrugsversuche" zu verhindern, benötige sie angeblich eine neue EC-Karte. Ein vermeintlicher Kollege werde die alte Karte bei ihr abholen und gegen eine neue austauschen.

Kurz nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und forderte die Herausgabe ihrer Bankkarte samt PIN. Im Vertrauen händigte die Geschädigte beides aus. Wenig später stellte sie fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - bekleidet mit schwarzem Hemd, grauer Stoffhose und schwarzen Anzugschuhen

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen im Bereich zwischen der Goethestraße und der Rembrandtstraße in Rosbach gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3421 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Kommt es zu Anrufen der Polizei, von Bankmitarbeitern oder von angeblicher Verwandtschaft, sollten Sie immer dann misstrauisch werden, wenn das Gegenüber die Herausgabe von Bankdaten, persönlichen Kennwörtern oder Bargeld und Wertgegenständen verlangt. Beenden Sie das Gespräch im Zweifel durch Auflegen. Halten sie Rücksprache über die Ihnen bekannten Servicenummern Ihrer Bank, rufen Sie ihre Verwandten zurück oder kontaktieren Sie die Polizei über die 110. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell