Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Troisdorf / Much (ots)

Am Wochenende (06./07. September) kam es in Troisdorf und Much zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden.

Am Samstag (06. September) gegen 17:15 Uhr war ein 61-jähriger Kölner mit seiner Honda auf der Langbaurghstraße in Troisdorf-Spich in Richtung Niederkasseler Straße unterwegs. Ein 49-jähriger Bonner folgte mit seinem Hyundai unmittelbar hinter dem Motorradfahrer. Nach Zeugenangaben musste der Kölner verkehrsbedingt abbremsen. Der Autofahrer bemerkte dies aus bislang unbekannten Gründen zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Am Sonntag (07. September) ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein weiterer schwerer Unfall in Much. Ein 48-jähriger Kölner befuhr mit seiner Ducati die Kreisstraße 31 aus Richtung Alefeld in Richtung Marienfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier entstand ein fünfstelliger Sachschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell