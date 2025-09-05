Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Zwei Autofahrerinnen bei Auffahrunfall verletzt

Niederkassel (ots)

Der Fehlerteufel war am Werk: Am Ende muss es heißen, dass die Toyota-Fahrerin aufgefahren ist. Hier die korrigierte Meldung: In Niederkassel kam es am Donnerstagabend (04. September) zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt wurden. Gegen 19:00 Uhr fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf dem Liburer Weg in Fahrtrichtung Libur. Kurz vor dem Ortsausgang von Uckendorf beabsichtigte die Frau nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Daher setzte sie den entsprechenden Blinker und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Aufgrund von Gegenverkehr musste die Frau anhalten. Eine dahinterfahrende 34-Jährige bemerkte dies zu spät. Sie versuchte zwar noch zu bremsen, fuhr dann aber mit ihrem Toyota Auris auf den stehenden Mercedes auf. Durch die Kollision wurden die beiden aus Niederkassel stammenden Frauen leicht verletzt. Rettungswagen brachten die beiden in umliegende Krankenhäuser. Die Pkw wurden jeweils schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 35.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hörte Beteiligte und Zeugen an. Die Toyota-Fahrerin muss sich im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfalls verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell