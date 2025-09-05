Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wechsel im Bezirksdienst - Erfahrung folgt auf Erfahrung

Sankt Augustin (ots)

Kürzlich verabschiedete sich der geschätzte Bezirksdienstbeamte für Sankt Augustin-Menden und Meindorf, Polizeihauptkommissar Robert Adolph, in den Ruhestand. Nach beeindruckenden 44 Jahren bei der Polizei, davon 40 in Sankt Augustin, beendet er seine Karriere. Ein bekanntes Gesicht der Polizei Sankt Augustin tritt ab, oder wie der bekennende Schalke04-Fan sagen würde: "Es ist Schicht im Schacht." Alles Gute, Robert, und bleib gesund!

Am 1. September übernahm Polizeihauptkommissarin Natascha Neuholz den Bezirksdienst für Sankt Augustin-Menden/Meindorf. Zwar kann sie nicht auf 44 Jahre Polizei und 40 Jahre Sankt Augustin zurückblicken, doch bringt sie über 30 Jahre Polizeierfahrung mit, davon rund 18 in Sankt Augustin. Sie wechselt aus dem Bezirksdienst Niederkassel und bringt wertvolle Erfahrungen mit.

Besondere Kenntnisse hat die Hauptkommissarin aus dem Bereich der Verkehrsunfallprävention, in dem sie mehrere Jahre tätig war. Sie bringt aus der Zeit sie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Kindern, Familien und Senioren, mit, insbesondere im Zusammenspiel mit Kommunen und Behörden. Zudem war sie auch im Opferschutz aktiv.

Der direkte Kontakt zu den Menschen ist ihr wichtig, besonders für ihre Arbeit im Bezirksdienst. Sie hält den persönlichen Austausch für unerlässlich und sieht ihn als Schlüssel zum Vertrauensaufbau.

In ihrer Freizeit ist Hauptkommissarin Neuholz sportlich aktiv. Sie wandert gerne und fährt viel Fahrrad. Viel Erfolg in der neuen Aufgabe! (Bi)

