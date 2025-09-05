Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtige stellt sich bei der Polizei

Siegburg (ots)

Die seit gestern (04. September) durchgeführte Öffentlichkeitsfahndung nach einer Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl in Siegburg kann eingestellt werden. (Siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6110984) Die Frau meldete sich am Freitagvormittag (05. September) selbst auf einer Polizeiwache. Es wird darum gebeten, die Öffentlichkeitsfahndung nicht weiter zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (Uhl)

