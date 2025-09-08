Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kirchenräume

Windeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag (04. September) auf Freitag (05. September) kam es im Windecker Ortsteil Herchen zu einem Einbruch in Kirchenräume. Eine Zeugin, die den Einbruch am Freitag um kurz vor 08:00 Uhr bemerkte, gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass am Vorabend gegen 22:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Nach ersten Ermittlungen nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Zwischenzeit, um zunächst gewaltsam eine Eingangstür zu dem Gemeinschaftshaus neben einer Kirche an der Siegtalstraße zu öffnen. Im Inneren wurden weitere Zimmer und Schranktüren aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Nachdem ein Stück Kuchen in der Küche verzehrt worden war, verließen der oder die Täter die Örtlichkeit mit einem geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden ist um ein Vielfaches höher und befindet sich nach einer ersten Schätzung im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter 02241 541-3421 zu melden. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Privatleute wie auch Gewerbetreibende können sich für Termine oder weitere Informationen unter 02241 541-4777 oder einbruchschutz-su@polizei.nrw.de melden. (Uhl) #RiegelVor

