Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Autofahrer versucht zu flüchten

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Samstagmorgen (06. September) fiel Polizisten in Sankt Augustin ein betrunkener Autofahrer auf, der anschließend versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Gegen 01:30 Uhr missachtete der Mann zunächst an der Kreuzung Eibenweg/Wacholderweg die Vorfahrt eines Streifenwagens und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Beamten folgten dem 59 Jahre alten Opel-Fahrer und gaben deutliche Anhaltezeichen. Diese wurden von dem 59-Jährigen ignoriert. Er fuhr in eine Sackgasse, an deren Ende der Opel hielt, ein Beifahrer ausstieg und die Örtlichkeit verließ. Der Fahrer missachtete die Aufforderung sein Fahrzeug zu verlassen und fuhr noch ein Stück mit geöffneter Beifahrertür weiter auf einen Parkplatz. Hier verließ der Mann den Zafira bei laufendem Motor und wollte sich ebenfalls entfernen, nachdem er den Motor über die Beifahrertür doch noch ausgeschaltet hatte. Da der Sankt Augustiner nicht nur flüchten wollte, sondern sich auch unkooperativ und aufbrausend verhielt, wurde er von den Polizisten fixiert. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem Autofahrer wahrgenommen werden. Einen Schnelltest vor Ort lehnte der Zafira-Fahrer ab, räumte aber ein, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Bevor er zur Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache gebracht wurde, fanden die Polizeibeamten eine Vodka-Flasche in seiner Kleidung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wozu auch die Beschlagnahmung des Führerscheins und das Untersagen des Führens fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge gehörte, wurde der 59-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

