Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Radfahrerin Blutprobe entnommen/Frau leistet Widerstand

Troisdorf (ots)

Am Sonntagabend (07. September) meldete ein Zeuge in Troisdorf gegen 21:20 Uhr eine augenscheinlich stark alkoholisierte Radfahrerin. Der Mann gab an, dass die Frau mit ihrem Zweirad mit deutlichen Schlangenlinien auf der Kölner Straße auf- und abfahre und dabei bereits mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sei. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge hätten bereits bremsen müssen, um Kollisionen zu vermeiden. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad. Auf Ansprache reagierte sie unvermittelt aggressiv und beleidigte die Polizisten umgehend. Diese registrierten bei der Verkehrsteilnehmerin Alkoholgeruch in der Atemluft, eine lallende Aussprache und Gleichgewichtsprobleme. Daher wurde der 48-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort angeboten, in welchen sie auch einwilligte. Offenbar wegen ihrer starken Alkoholisierung war die Radfahrerin jedoch nicht in der Lage, den Test durchzuführen. Die in Köln wohnhafte Frau wurde zu einer nahegelegenen Polizeiwache gebracht, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes entnehmen sollte. Da sich entsprechende Hinweise ergaben, sollte ebenfalls eine Blutuntersuchung zur Bestimmung von Betäubungsmitteln durchgeführt werden. Den Entnahmen von Blutproben versuchte die 48-Jährige sich vehement durch körperliche Gewalt zu widersetzen, so dass die Beamten sogenannten unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Für die Dauer der Ausnüchterung wurde die Frau bis 09:30 Uhr im polizeilichen Gewahrsam belassen. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell