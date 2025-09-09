PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheinwerfer an elf Fahrzeugen gestohlen

Troisdorf (ots)

In Troisdorf-Spich wurden am Wochenende die Scheinwerfer an elf Fahrzeugen gestohlen. Ein Mitarbeiter eines Versandhändlers verständigte am Montagmorgen (08. September) die Polizei und gab an, dass zwischen Samstag (06. September), 20:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr die Fahrzeugteile gestohlen wurden. Die insgesamt elf betroffenen Lieferfahrzeuge standen auf einem Parkplatz der Firma am Zündorfer Weg. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf noch zu ermittelnde Weise auf das eingezäunte Gelände und demontierten an den Fahrzeugen, bei denen es sich um Mercedes Sprinter handelt, die Seitenscheiben und Frontstoßstangen und legten diese neben den Fahrzeugen ab. Dann wurden die Frontscheinwerfer ausgebaut und mitgenommen. Aufgrund der Vielzahl der Scheinwerfer ist davon auszugehen, dass diese mithilfe eines Tatfahrzeugs abtransportiert wurden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tätern und dem Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

