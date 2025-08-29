Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Laubach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung von heute, 11.30 Uhr)

Giessen (ots)

Der seit vorgestern vermisste 29-Jährige aus Laubach wurde angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

