Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Laubach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung von heute, 11.30 Uhr)
Giessen (ots)
Der seit vorgestern vermisste 29-Jährige aus Laubach wurde angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos zu löschen.
