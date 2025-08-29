PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Laubach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung von heute, 11.30 Uhr)

Giessen (ots)

Der seit vorgestern vermisste 29-Jährige aus Laubach wurde angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Redaktionen werden gebeten, personenbezogene Daten und Fotos zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:55

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag

    Giessen (ots) - Ehringshausen: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag Gestern (28.08.2025) kam es in Ehringshausen zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem es am Mittwoch (27.08.2025) zu einer massiven Bedrohung und einer Körperverletzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde, zum Nachteil eines 29-Jährigen kam, sollte gestern ein Tatverdächtiger ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 16:18

    Mittelhessen: Biebertal: Fahrer von Seniorenbus beklaut und angegriffen - Zeugen gesucht

    Giessen (ots) - Biebertal: Fahrer von Seniorenbus beklaut und angegriffen - Zeugen gesucht Heute Morgen gegen 8 Uhr kam es zu einem Vorfall in Rodheim-Bieber, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge klaute ein Unbekannter eine Geldbörse und ein Handy aus einem Kleinbus, der Senioren befördert. Dessen Fahrer hielt in der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:19

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr +

    Giessen (ots) - Bad Nauheim: Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr Am Donnerstagmorgen (28.08.2025) kam es gegen 07:50 Uhr auf der B 3 in Höhe der Anschlussstelle Rödgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Bad Nauheimerin wollte mit ihrem Hyundai auf die B 3 in Richtung Friedberg auffahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei den VW Golf einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren