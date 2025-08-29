PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag

Giessen (ots)

Ehringshausen: größerer Polizeieinsatz am Donnerstag

Gestern (28.08.2025) kam es in Ehringshausen zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nachdem es am Mittwoch (27.08.2025) zu einer massiven Bedrohung und einer Körperverletzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde, zum Nachteil eines 29-Jährigen kam, sollte gestern ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdächtigen, ergaben sich Hinweise, dass dieser über Waffen verfügen sollte.

Uniformierte und zivile Polizeibeamte, Spezialkräfte, sowie speziell geschulte Verhandlungskräfte waren im Einsatz.

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde gegen 22:05 Uhr festgenommen. Auf Anordnung des Amtsgerichts Wetzlar wurden die Wohnräume des 20-Jährigen durchsucht.

Neben zwei erlaubnisfreien Schreckschusswaffen samt Munition fanden die Ermittler eine scharfe Patrone sowie mehrere Gramm einer selbst hergestellten explosionsfähigen Substanz, die regelmäßig zur Herstellung von illegalen Feuerwerkskörpern verwendet wird.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige entlassen.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

