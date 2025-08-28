Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Unfall verursacht Rückstau im Berufsverkehr

Am Donnerstagmorgen (28.08.2025) kam es gegen 07:50 Uhr auf der B 3 in Höhe der Anschlussstelle Rödgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Bad Nauheimerin wollte mit ihrem Hyundai auf die B 3 in Richtung Friedberg auffahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei den VW Golf einer 60-jährigen Bad Nauheimerin, die auf der B 3 unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall bildete sich im Berufsverkehr aus Richtung Butzbach kommend ein längerer Rückstau. Gegen 09:40 Uhr war die Strecke wieder komplett frei befahrbar. Zur Sachschadenshöhe kann bislang noch nichts gesagt werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell