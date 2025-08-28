Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Unfallfluchten

Giessen (ots)

Marburg: leeren Zettel an Windschutzscheibe hinterlassen

In der Weintrautstraße touchierte ein schwarzer VW einen auf dem Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule geparkten roten Golf an der vorderen Stoßstange und verursachte einen 2.500 Euro teuren Schaden. Der Unfallfahrer stieg aus und hinterließ einen leeren Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten VW Golfs, setzte sich in seinen Touran und fuhr davon. Offenbar wollte er den Anschein erwecken, er seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am 18.08.2025, morgens um 09:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer machen, der den Zettel am Golf hinterließ? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Cappel: Unfallfahrer mit weißem Auto gesucht

Am Freitagabend (22.08.2025) befuhr eine 22-Jährige mit ihrem grauen Mazda den Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße. In einer schmalen Kurve kam ihr ein weißes Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, setzte die Mazda-Fahrerin mit ihrem Auto ruckartig zurück und stieß gegen einen hinter ihr wartenden grauen VW-UP!, dessen 24-jährige Fahrerin durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Fahrer des weißen Autos, bei dem es sich um einen älteren Mann mit Glatze handeln soll, fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfallschaden wird mit 1.700 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Unfallflucht auf der L3092

Rund 25.000 Euro sind die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Samstag (23.08.2025). Ein 23-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der L 3092 von Marburg kommend in Richtung Caldern unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm gegen 17:30 Uhr, auf seiner Fahrbahn ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf seiner Fahrbahn ein entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, lenkte der 23-Jährige seinen Benz nach rechts und krachte gegen die dortige Leitplanke. Der graue C400 wurde an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die Reparatur wird rund 25.000 Euro kosten. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge flüchteten von der Unfallstelle. Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Fahrzeugen, sowie deren Fahrer erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Biedenkopf: 5.000 Euro Schaden hinterlassen

Rund 5.000 Euro wird die Reparatur eines Schadens an einem Seat kosten, den ein Unbekannter am Montag (25.08.2025) hinterließ. Zwischen 10:10 Uhr und 10:27 Uhr stand der schwarze Ibiza auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Straße "Am Bahnhof". In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

