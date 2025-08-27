Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeugen nach Vorfall auf Pferdekoppel gesucht + Mann entblößt sich vor Joggerin

Wetter-Oberrosphe: Zeugen nach Vorfall auf Pferdekoppel gesucht

Unbekannte suchten am Samstagabend (23.08.2025) in der Zeit 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr eine Pferdewiese in dem Ortsteil Oberrosphe auf. Die betroffene Wiese befindet sich am Ortsausgang von Oberrosphe in Richtung Schönstadt im Bereich des Schönstädter Wegs. Eine Zeugin nahm akustisch aus einiger Entfernung wahr, dass die Pferde in diesem Zeitraum auf der Wiese unruhig wieherten. Vor Ort stellte sie bei einer Stute eine um den Hals gebundene Litze (Elektrozaun) fest. Ein weiteres Pferd hatte ein Stück Gartenschlau um den Hals gelegt. Zudem war das Pferd außerhalb der Koppel. Beide Pferde blieben unverletzt.

Weiterhin konnte auf der Wiese eine fremde Metallleiter aufgefunden werden. Nach derzeitiger Einschätzung stammen die Leiter, der Gartenschlauch sowie die Litze von den Nachbargrundstücken. Die Umstände und Hintergründe zur Tat sind völlig unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Hausfriedensbruch und sucht daher nach Zeugenhinweisen: Wer hat in dem genannten Zeitraum im Bereich der Pferdewiese verdächtige Personen oder sogar Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 entgegen. SPH/0959411/2025

Biedenkopf: Mann entblößt sich vor Joggerin

Die Polizei sucht nach einem Vorfall, der sich am Montagabend (25.08.2025) in Biedenkopf im Bereich der Straße "Im Arnoldsgrund" ereignet hat, nach Zeugen. Eine 27-jährige Joggerin saß in ihrem Auto, das auf dem Parkplatz vom dortigen Trimm-Dich-Pfad stand. Gegen 18.50 Uhr stellte sich ein Mann neben das Fahrzeug, zog seine Hose runter und masturbierte vor der Joggerin. Die Frau fuhr weg und verständigte die Polizei. Die Zeugin schätzt den Mann auf etwa 20 bis 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug eine kurze Hose mit Längsstreifen in den Farben beige oder rosa. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Montagabend beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 zu wenden.

