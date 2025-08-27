Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Fahrzeug durchsucht + Sonnensegel auf Kinderspielplatz beschädigt +

Giessen (ots)

Friedberg: Fahrzeug durchsucht

Ein Unbekannter nutzte in der Zeit zwischen Montagabend (25.08.2025), 21:00 Uhr und Dienstagmorgen (26.08.2025), 08:10 Uhr aus, dass die Nutzerin eines weißen Mercedes Citan vergessen hatte, diesen abzuschließen. Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer des Fahrzeugs fest, dass sämtliche Fächer im Auto geöffnet und durchsucht wurden. Gestohlen wurde hierbei nichts. Das Fahrzeug war in der Friedberger Gutenbergstraße abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010). Die Polizei empfiehlt, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Münzenberg: Sonnensegel auf Kinderspielplatz beschädigt

Am Mittwochmorgen (27.08.2025) bemerkten Mitarbeiter der Stadt Münzenberg gegen 09:15 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Brückfeldstraße in Gambach einen Mann, der auf einem Sonnensegel lag und mehrere Löcher in das Sonnensegel hineinbrannte. Beim Erblicken der Mitarbeiter der Stadt flüchtete der Unbekannte in Richtung Sportplatz. Im Rahmen der Fahndung fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Butzbach in der Nähe eines Einkaufsmarktes ein junger Mann auf, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Die Beamtinnen nahmen den Mann, einen 20-jährigen ohne festen Wohnsitz, fest und brachten ihn zur Dienststelle nach Butzbach. Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

