Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Nach einem Vorfall in Klein-Linden am Samstag (23.8.) sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge spazierte eine 26-Jährige gegen 16.45 Uhr im Marktwald. Ihr fiel ein Mann auf, der sich in einem Gebüsch versteckt hielt. Bei genauem Hinsehen stellte die Frau fest, dass der Unbekannte sich entblößt hatte und masturbierte. Die Frau lief weg und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt, 175 cm groß und dicklich mit sichtbarem Bierbauch. Er hat laut der Frau ein "südländisches Erscheinungsbild" und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Basecap, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Im Umfeld nahm die 26-Jährige kurz später eine weitere Spaziergängerin mit Hund wahr, die ihr entgegenkam. Gegebenenfalls hat diese Frau, die als wichtige Zeugin in Betracht kommt, den Unbekannten ebenfalls wahrgenommen.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Sie bitten zudem die Frau mit Hund, sich bei der Polizei zu melden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell