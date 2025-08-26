Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher überrascht + Einbruch am Golfplatz + Scheibe eingeschlagen + Zebrastreifen auf Fahrbahn gemalt +

Friedberg: Einbrecher überrascht

In den Morgenstunden des Dienstags (26.08.2025) beschädigte ein Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Feldbergstraße in Friedberg und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Räume und erbeutete dabei Bargeld. Als eine Hausbewohnerin Geräusche aus dem Bad hörte und nachsah, nahm sie das Licht einer Taschenlampe wahr. Unmittelbar danach rannte eine ihr unbekannte Person aus dem Haus. Die Tat ereignete sich gegen 04:15 Uhr. Der Einbrecher wird als circa 175 cm - 180 cm groß und mit dunklem Teint beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug einen grauen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beschriebene Person am frühen Dienstagmorgen aufgefallen ist, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Altenstadt: Einbruch am Golfplatz

Zwei Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag (25.08.2025) gegen 02:20 Uhr am Golfplatz in Altenstadt in den Golfshop und ein danebenliegendes Restaurant ein. Die dunkel gekleideten Täter stahlen unter anderem Golfbekleidung und -zubehör sowie Bargeld. Zeugen, die in der Nacht zu Montag in der Nähe des Golfplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Friedberger Kripo zu wenden.

Friedberg: Scheibe eingeschlagen

Gegen 22:50 Uhr vernahm ein Anwohner der Straße "Im Wingert" in Friedberg ungewöhnliche Geräusche aus einem Hinterhof. Als er nachschaute, erkannte er eine dunkel gekleidete Person, die mit einer Taschenlampe in ein Fahrzeug leuchtete. Kurz darauf flüchtete die Person in Richtung der Straße "Am Dachspfad". Am Fahrzeug, einem blauen Mazda 3, stellte der Zeuge eine eingeschlagene Scheibe fest. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Zebrastreifen auf Fahrbahn gemalt

Ein Unbekannter malte in der Nacht zu Sonntag (24.08.2025) gegen 03:30 Uhr mit weißer Farbe in den Straßen "Oberpforte" und "Hirschgasse" in Eckartshausen zwei Fußgängerüberwege auf die Fahrbahn. Die aufgemalten Zebrastreifen ließen sich nicht wieder entfernen. Die Polizei fragt: Wer hat den Unbekannten beim Aufbringen der Farbe beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen zu wenden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

