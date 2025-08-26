Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte + in Blumengeschäft eingedrungen

Giessen (ots)

Herborn- Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte und rund 23.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Nachmittag (25.08.2025). Eine 47-Jährige war mit ihrem schwarzen VW T-Roc auf der K61 von Schönbach kommend in Richtung Amdorf unterwegs. Gegen 15:05 Uhr kam sie in einer langgezogenen, leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte hier mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Die aus einem Herborner Stadtteil stammende 47-Jährige und der ebenfalls aus einem Herborner Stadtteil stammende 50-jährige Fahrer des schwarzen Yetis verletzten sich schwer. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autos wurden erheblich beschädigt, sie haben nur noch Schrottwert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die K61 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Wetzlar- in Blumengeschäft eingedrungen

In der Hausertorstraße drangen Unbekannte in ein Blumengeschäft ein und stahlen 20 Euro Bargeld aus einer Kasse. Zwischen 18:00 Uhr am Sonntag (24.08.2025) und 08:00 Uhr am Montag (25.08.2025) brachen sie ein rückwärtiges Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Der Schaden am Fenster wird mit 600 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

