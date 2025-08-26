PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Neuer Termin zur Fahrradcodierung beim Polizeiposten Bad Nauheim

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Neuer Termin zur Fahrradcodierung beim Polizeiposten Bad Nauheim

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am Montag, 08.09.2025 die Möglichkeit ihre Fahrräder beim Bad Nauheimer Polizeiposten codieren zu lassen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet die kostenlose Aktion in der Kurstadt in der Hauptstraße 54 statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung bei der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031/601-486 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zu den normalen Bürozeiten erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

   -	Anmeldung ist zwingend erforderlich.
   -	Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.
   -	Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie 
ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.
   -	E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku 
mitzubringen.
   -	Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

