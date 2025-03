Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Sachbeschädigung

Iserlohn / Letmathe (ots)

Einbrecher aktiv

Zwischen dem 17.-23.3. versuchten Unbekannte, Kellerräume an der Westfalenstraße an einem Mehrfamilienhaus zu öffne. Sie erzeugten nur Sachschaden, entwendet wurde nichts. Zwischen dem 19.-24.3. wurde zudem in eine Wohnung An der langen Hecke eingebrochen. Hier wurden unter anderem Bargeld und ein Führerschein gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Steinwerfer gesucht

Unbekannte warfen eine Fensterscheibe an einer Grundschule am Saatweg mit einem Stein ein. Die Tatzeit liegt zwischen 17-17.40 Uhr am Donnerstag. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

