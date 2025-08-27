PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Wettenberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Spielhallenüberfall - Kripo bittet um Hinweise

Wettenberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Spielhallenüberfall - Kripo bittet um Hinweise
Giessen (ots)

Wettenberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Spielhallenüberfall - Kripo bittet um Hinweise

Nach einem versuchten, schweren Raub auf eine Spielhalle in Wettenberg-Wißmar fahndet die Kriminalpolizei nun öffentlich nach zwei unbekannten Tatverdächtigen.

Die beiden Männer betraten am 23.4.2025 gegen 9.30 Uhr eine Spielhalle in der Straße Auf der Höll. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie die Herausgabe von Geld. Ohne Beute flohen sie schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt, die Ermittler bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einer der Gesuchten war ca. 180 cm groß, hatte dunkle Haare und eine schlanke Figur. Er trug dunkle Kleidung und eine Jacke mit der Aufschrift "BOSS" auf dem Rücken. Er führte eine gelbe Einkaufstüte von Rewe mit. Sein Begleiter war etwa 170 - 180 cm groß, schlank und ebenfalls dunkel gekleidet. Die Fotocollage zeigt die beiden Tatverdächtigen bei der Tatausführung.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die beiden Gesuchten? Wer hat die Tat am 23.4. bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Männer oder ihrem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

