Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Außenspiegel von Fiat geklaut

Giessen (ots)

Greifenstein-Allendorf: Außenspiegel geklaut

Der Besitzer eines Fiats stellte seinen weißen Sedici am Sonntagnachmittag (24.08.2025) um 14:00 Uhr auf seinem Grundstück in der Straße "Lochbachsgraben" ab. Als er drei Stunden später zu einem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Außenspiegel fehlten. Offenbar hatten sich Unbekannte in diesem Zeitraum an dem Fiat zu schaffen gemacht und die lackierten Spiegel abmontiert und geklaut. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell