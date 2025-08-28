Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Feuer an der ehemaligen Hühnerfarm + Unfall auf der A45 + Einbruch im U-Boot + roter Farbabrieb an Unfallfahrzeug

Giessen (ots)

Bischoffen-Niederweidbach: Feuer an der ehemaligen Hühnerfarm

An der ehemaligen Hühnerfarm in Niederweidbach brach gestern Abend (28.08.2025) ein Feuer aus. Die ersten Meldungen gingen gegen 21:50 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehren standen bereits mehrere Gebäude und Hallen in Brand. Die Wehren brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Neben der Feuerwehr aus Bischoffen waren die Feuerwehren aus Herborn und Mittenaar im Einsatz. Der Schaden wird derzeit mit mehreren hunderttausend Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine Auskünfte gegeben werden. Brandermittler der Kriminalpolizei werden ihre Arbeit aufnehmen.

Haiger- Unfall auf der A45

Gestern Abend (27.08.2025) war ein 35-Jähriger mit seinem BMW auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger auf der A45 unterwegs. Er fuhr auf der mittleren der drei Fahrspuren. Dort schlingerte er vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn nach rechts und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte sein weißer X1 zurück auf die Fahrbahn, wo er zunächst mit einem roten Toyota Aygo kollidierte und im Anschluss in die Seite eines auf der linken Spur fahrenden blauen MAN TGX krachte. Der 35-Jährige, sowie seine 31-jährige Beifahrerin verletzten sich. Die 75-jährige Mitfahrerin des Toyotas wurde ebenfalls verletzt. Rettungskräfte brachten die Drei mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Sowohl der Aygo als auch der X1 wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 31.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Norden voll gesperrt.

Dillenburg- Einbruch im U-Boot

Unbekannte brachten die Hintertür zur Gaststätte auf und betraten den Schankraum. Vermutlich durch einen ausgelösten Alarm aufgeschreckt, flüchteten die Einbrecher nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Beute. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs und fragt: Wem sind in der vergangenen Nacht (28.08.2025), gegen 04:30 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: roter Farbabrieb an Unfallfahrzeug

Der Besitzer eines grauen VWs stellte seinen Passat am Mittwoch (27.08.2025), um 14:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz ab. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange und roten Farbabrieb. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Der Unfallfahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise: Wem ist ein rotes Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße aufgefallen, welches in Verbindung mit dem Unfall stehen könnte? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell