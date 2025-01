Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Kiosk in der Spittelstraße einen Zigarettenautomaten gestohlen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen drangen die Diebe in der Nacht zu Montag gegen 4.30 Uhr in den Verkaufsraum ein und nahmen den kompletten Automaten mit. Sie luden ihn in ein weißes Fahrzeug und fuhren davon.

Von den Tätern liegt lediglich eine Beschreibung ihrer Bekleidung vor: Einer trug eine blaue Jacke mit Fell an der Kapuze, blaue Jeans und schwarz-weiße Nike-Sneaker. Sein Komplize war bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke und hatte auf dem Kopf eine Kappe, dazu trug er blaue Jeans, blau-weiße Schuhe (vermutlich der Marke New Balance) und schwarze Handschuhe.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Spittelstraße eine Beobachtung gemacht haben und nähere Hinweise auf die beiden Unbekannten oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell