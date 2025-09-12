PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) in der Zeit von 9 Uhr bis 12.30 Uhr kam es in Ahlen auf einem Parkplatz an der Straße Freiheit zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein geparkter schwarzer BMW der 1er Reihe durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Eine Zeugin soll den Unfall beobachtet und den Verursacher angesprochen haben. Wer kann Angaben zu der Zeugin, dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

