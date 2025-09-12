PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendliche mit E-Scooter flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) um 7.35 Uhr kam es auf dem Radweg der Galitzinstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Radfahrer. Der 17-Jährige aus Warendorf querte vom Gröblinger Weg aus kommend die Galitzinstraße. Auf dem gegenüberliegendem Radweg wollte er weiter in Richtung Dreibrückenstraße fahren. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrerin eines E-Scooters die aus Richtung Dreibrückenstraße kam. Der Warendorfer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des E-Scooters flüchtete in Richtung Milter Straße. Die Jugendliche soll circa 15-16 Jahre alt und schlank sein. Sie hat schwarze schulterlange Haare. Sie war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Wer kann Angaben zu dem Mädchen machen? Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

