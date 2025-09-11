Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alleinunfall mit Kleinkraftrad

Warendorf (ots)

Ein Jugendlicher ist am Mittwoch (10.09.2025, 23.15 Uhr) bei einem Alleinunfall mit einem Kleinkraftrad in Oelde leicht verletzt worden.

Der 17-jährige Oelder fuhr auf der Vellerner Straße Richtung Vellern. Wegen eines Steines auf der Fahrbahn geriet er vermutlich ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

