Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto stößt mit Kind zusammen - leicht verletzt. Korrektur der befahrenen Straße

Warendorf (ots)

Der Ahlener fuhr mit dem Rad auf der Hansastraße (und nicht wie ursprünglich angegeben auf der August-Kirchner Straße) und passierte ein Stoppschild. Im weiteren Verlauf stieß er im Kreuzungsbereich Hansastraße/ Glückaufplatz/ Eckelshof mit dem Auto eines 27-jährigen Ahleners zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Jungen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell