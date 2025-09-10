PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl einer Rüttelplatte

Warendorf (ots)

Eine Rüttelplatte ist das begehrte Objekt von unbekannten Dieben in Ahlen gewesen.

Die Unbekannten stahlen die Rüttelplatte zwischen Montag (08.09.25, 16.30 Uhr) und Dienstag (09.09.2025, 07.30 Uhr) von einer Baustelle an der Schillerstraße.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

