POL-WAF: Ahlen. Diebstahl einer Rüttelplatte
Warendorf (ots)
Eine Rüttelplatte ist das begehrte Objekt von unbekannten Dieben in Ahlen gewesen.
Die Unbekannten stahlen die Rüttelplatte zwischen Montag (08.09.25, 16.30 Uhr) und Dienstag (09.09.2025, 07.30 Uhr) von einer Baustelle an der Schillerstraße.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell