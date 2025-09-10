Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zusammenstoß mit querendem Kind - leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein 10-jähriges Kind ist am Dienstag (09.09.2025, 13.00 Uhr) von einem Auto in Warendorf-Freckenhorst erfasst und leicht verletzt worden.

Ein 30-jähriger Mann aus Ladbergen fuhr mit seinem Pkw auf der Everswinkler Straße Richtung Everswinkel, als unvermittelt hinter einem wartenden Bus zwei Kinder auf die Straße liefen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung, stieß er mit dem zweiten Kind - einem 10-jährigen Jungen aus Freckenhorst - zusammen.

Der Junge wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

