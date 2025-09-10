POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zweier Pkw
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Montag (08.09.2025, 07.00 Uhr) eine junge Autofahrerin verletzt worden.
Die 19-jährige Sassenbergerin fuhr auf der Versmolder Straße Richtung Versmold und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Zeitgleich bog ein 52-jähriger Münsteraner in seinem Pkw von einer rechtsseitigen Einmündung Feldmarkstraße auf die Versmolder Straße ab. Beide stießen zusammen.
Rettungskräfte brachten die 19-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell