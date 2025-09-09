PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Behördenleiter stärkt Polizeikräften den Rücken

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025) ist (wie berichtet) in Sassenberg-Füchtorf im Rahmen eines Einsatzes die Dienstwaffe eines Polizisten eingesetzt worden, nachdem ein - mit zwei Messern bewaffneter - 25-jähriger Sassenberger versucht hatte auch die eingesetzten Beamten anzugreifen.

"Ich bin froh, dass die Polizisten Schlimmeres verhindert haben und auch der Tatverdächtige nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Die eingesetzten Beamten hatten und haben meine volle Unterstützung.", so Behördenleiter Dr. Olaf Gericke.

Der 25-Jährige hatte nicht auf die Anweisungen die Messer abzulegen reagiert und war schließlich mit den Messern in bedrohlicher Weise auf die Beamten zugegangen. Ein Polizeibeamter schoss nach vorheriger mehrmaliger Androhung und traf den Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit im Oberkörper. Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen bei der Polizei Münster geführt.

Auch Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider lobte die klare und strukturierte Vorgehensweise der Beamten. "Für solche Einsätze trainieren wir regelmäßig. Ich bin froh, dass die Kolleginnen und Kollegen körperlich unverletzt geblieben sind.", so Mersch-Schneider.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:03

    POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Brand in Bestattungshaus

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (08.09.2025, 17.08 Uhr) zu einem Feuer in einem Bestattungshaus an der Ahlener Straße in Warendorf-Hoetmar gerufen worden. Vor Ort stand das gesamte betroffene Gebäude bereits in Vollbrand. Bis spät in die Nacht löschten diverse Kräfte der Feuerwehr den Brand, weitere Glutnester mussten bis zum Dienstagmorgen abgelöscht werden. Beamte der Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:33

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß von Auto und E-Scooter ist am Montagabend (08.09.2025, 20.36 Uhr) ein 38-jähriger Ahlener leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Dolberger Straße stadteinwärts unterwegs - ohne Licht. Eine 26-jährige Ahlenerin fuhr zeitgleich im Auto auf der Straße ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:24

    POL-WAF: Beckum. Mini Clubman Cooper angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (08.09.2025) einen schwarz grauen Mini Clubman Cooper D in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 17.30 Uhr und 18.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Ahlener Straße und wurde hinten beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren