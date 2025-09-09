Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Behördenleiter stärkt Polizeikräften den Rücken

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025) ist (wie berichtet) in Sassenberg-Füchtorf im Rahmen eines Einsatzes die Dienstwaffe eines Polizisten eingesetzt worden, nachdem ein - mit zwei Messern bewaffneter - 25-jähriger Sassenberger versucht hatte auch die eingesetzten Beamten anzugreifen.

"Ich bin froh, dass die Polizisten Schlimmeres verhindert haben und auch der Tatverdächtige nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Die eingesetzten Beamten hatten und haben meine volle Unterstützung.", so Behördenleiter Dr. Olaf Gericke.

Der 25-Jährige hatte nicht auf die Anweisungen die Messer abzulegen reagiert und war schließlich mit den Messern in bedrohlicher Weise auf die Beamten zugegangen. Ein Polizeibeamter schoss nach vorheriger mehrmaliger Androhung und traf den Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit im Oberkörper. Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen bei der Polizei Münster geführt.

Auch Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider lobte die klare und strukturierte Vorgehensweise der Beamten. "Für solche Einsätze trainieren wir regelmäßig. Ich bin froh, dass die Kolleginnen und Kollegen körperlich unverletzt geblieben sind.", so Mersch-Schneider.

