POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß von Auto und E-Scooter ist am Montagabend (08.09.2025, 20.36 Uhr) ein 38-jähriger Ahlener leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Dolberger Straße stadteinwärts unterwegs - ohne Licht. Eine 26-jährige Ahlenerin fuhr zeitgleich im Auto auf der Straße Südberg in Richtung Dolberger Straße, um nach rechts auf die Dolberger Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen und der 38-Jährige stürzte auf die Fahrbahn.
Der Sachschaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell