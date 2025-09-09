Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß von Auto und E-Scooter ist am Montagabend (08.09.2025, 20.36 Uhr) ein 38-jähriger Ahlener leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Dolberger Straße stadteinwärts unterwegs - ohne Licht. Eine 26-jährige Ahlenerin fuhr zeitgleich im Auto auf der Straße Südberg in Richtung Dolberger Straße, um nach rechts auf die Dolberger Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen und der 38-Jährige stürzte auf die Fahrbahn.

Der Sachschaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt.

