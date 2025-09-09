Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Fahrschülerin mit Motorrad gestürzt

Warendorf (ots)

Eine 17-jährige Fahrschülerin ist am Montag (08.09.2025, 15.30 Uhr) mit ihrem Motorrad in Oelde-Stromberg gestürzt.

Die Gütersloherin fuhr begleitet von einer Lehrperson auf der Batenhorster Straße. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle, fuhr in einen Graben und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

