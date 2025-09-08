Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (05.09.2025, 12.00 Uhr) und Montag (08.09.2025, 06.30 Uhr) in ein Firmengebäude in Oelde eingebrochen.

Über ein Rolltor verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude am Robert-Schumann-Ring, durchwühlten Schränke und Räume und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell