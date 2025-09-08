PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann flüchtete vor der Polizei

Warendorf (ots)

Am Freitagabend (1.9.2025, 19.40 Uhr) führten Polizisten nach einer Verkehrsunfallflucht in Sendenhorst an der Dolberger Straße in Ahlen Ermittlungen durch. Dort trafen sie auf den verdächtigen Unfallbeteiligten, der offensichtlich alkoholisiert war. Als sie mit dem 43-jährigen Ahlener sein beschädigtes Auto im Hinterhof überprüften, teilten sie dem aggressiven Mann mit, dass ihm eine Blutprobe entnommen werden wird. Daraufhin flüchtete der 43-Jährige zu Fuß. Die Beamten holten ihn nach kurzer Zeit ein, brachten ihn zu Boden und nahmen den sich sperrenden Mann mit zur Polizeiwache. Dort wurde dem Ahlener eine Blutprobe entnommen. Während der gesamten Zeit beleidigte der Tatverdächtige die Polizisten aufs Übelste. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

