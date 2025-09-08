Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Falsche Handwerker betreten Wohnung

Warendorf (ots)

Zwei falsche Handwerker haben am Samstag (06.09.2025, 11.30 Uhr) die Wohnung eines 86-jährigen Rentners in Oelde betreten.

Unter einem Vorwand erschlichen sie sich das Vertrauen des Rentners und gelangten ins Innere des Hauses. Hier lenkten sie den Mann ab und einer der Handwerker schlich sich ins Schlafzimmer. Als er dort auf eine weitere Person traf, flüchtete er mit seinem Companion.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

1. südländischer Phänotyp, circa 25 Jahre alt, langer weißer Bart, kurze Hose, Tattoo "Nummer" auf linkem Arm. 2. südländischer Phänotyp, circa 35 bis 30 Jahre alt, 1.75 Meter groß, dunkle Bekleidung, Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell