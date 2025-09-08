PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Falsche Handwerker betreten Wohnung

Warendorf (ots)

Zwei falsche Handwerker haben am Samstag (06.09.2025, 11.30 Uhr) die Wohnung eines 86-jährigen Rentners in Oelde betreten.

Unter einem Vorwand erschlichen sie sich das Vertrauen des Rentners und gelangten ins Innere des Hauses. Hier lenkten sie den Mann ab und einer der Handwerker schlich sich ins Schlafzimmer. Als er dort auf eine weitere Person traf, flüchtete er mit seinem Companion.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

   1. südländischer Phänotyp, circa 25 Jahre alt, langer weißer Bart,
      kurze Hose, Tattoo "Nummer" auf linkem Arm.
   2. südländischer Phänotyp, circa 35 bis 30 Jahre alt, 1.75 Meter 
      groß, dunkle Bekleidung, Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:52

    POL-WAF: Ostbevern. Mülltonnenbrand - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Sonntag (07.09.225, 02.05 Uhr) zu einem Mülltonnenbrand an der Straße Dorfbauerschaft in Ostbevern gerufen worden. Die Tonne vor Ort brannte vollständig aus und auch die Hauswand wurde dabei beschädigt. Hinweise zum Ausbruch des Feuers bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:48

    POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (06.09.2025, 19.00 Uhr) und Sonntag (07.09.2025, 08.00 Uhr) in ein Wohnhaus an der Milter Straße in Warendorf eingebrochen. Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:07

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen Geländer gefahren

    Warendorf (ots) - Ein 54-jähriger Warendorfer ist am Sonntagabend (07.09.2025, 20.23 Uhr) gegen eine Brückenbrüstung an der Eisenbahnstraße in Warendorf-Freckenhorst gefahren. Das Geländer gab nach, wurde durch den Aufprall aus der Vorrichtung gerissen und stürzte in das darunterliegende Gewässer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers war positiv, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren