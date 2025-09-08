Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (06.09.2025, 19.00 Uhr) und Sonntag (07.09.2025, 08.00 Uhr) in ein Wohnhaus an der Milter Straße in Warendorf eingebrochen.

Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell