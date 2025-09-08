POL-WAF: Ahlen. Mercedes C-Klasse angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Freitag (05.09.2025) einen schwarzen Mercedes-Benz C-Klasse in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Rottmannstraße und wurde linksseitig beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell