PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes C-Klasse angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (05.09.2025) einen schwarzen Mercedes-Benz C-Klasse in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Rottmannstraße und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 09:56

    POL-WAF: Oelde. Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - Bei einem Abbiegeunfall sind am Sonntag (07.09.2025, 12.30 Uhr) zwei Frauen in Oelde verletzt worden. Die 57-jährige Rheda-Wiedenbrückerin fuhr zusammen mit ihrer 83-jährigen Beifahrerin aus Oelde auf der Wagenfeldstraße und stieß an einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden Auto eines 77-jährigen Oelders zusammen. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 09:41

    POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Warendorf (ots) - Der junge Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Sonntagabend (07.09.2025, 20.00 Uhr) in Sassenberg-Füchtorf leicht verletzt worden. Der 18-jährige Bünder fuhr auf der Sassenberger Straße und stieß hier mit dem Auto eines 52-jährigen Füchtorfers zusammen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den jungen Kradfahrer leicht verletzt zur ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 09:29

    POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit Leichtverletzter

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (06.09.225, 18.00 Uhr) eine 19-jährige Beifahrerin in Beckum verletzt worden. Ein 23-jähriger Mann aus Ennigerloh-Ostenfelde war in seinem Auto auf der Geißlerstraße in Fahrtrichtung Neubeckum unterwegs. Vor ihm fuhr ein 26-jähriger Ostenfelder in seinem Pkw - zusammen mit der 19-jährigen Beifahrerin aus Ennigerloh. Als der 26-Jährige abbog, fuhr ihm der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren