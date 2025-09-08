POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt
Warendorf (ots)
Der junge Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Sonntagabend (07.09.2025, 20.00 Uhr) in Sassenberg-Füchtorf leicht verletzt worden.
Der 18-jährige Bünder fuhr auf der Sassenberger Straße und stieß hier mit dem Auto eines 52-jährigen Füchtorfers zusammen.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den jungen Kradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3100 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell