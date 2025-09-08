Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots)

Der junge Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Sonntagabend (07.09.2025, 20.00 Uhr) in Sassenberg-Füchtorf leicht verletzt worden.

Der 18-jährige Bünder fuhr auf der Sassenberger Straße und stieß hier mit dem Auto eines 52-jährigen Füchtorfers zusammen.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den jungen Kradfahrer leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3100 Euro geschätzt.

